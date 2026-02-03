Престарелого врача отправили в тюрьму за домогательства к пациентке

Потерпевшая сообщила суду, что после наркоза находилась без сознания и ничего не ощущала. При этом ранее врач сам предупреждал ее, что применяемый препарат аналогичен веществам, которые злоумышленники используют в ночных клубах, добавляя их в напитки. По версии следствия, медик также говорил, что после такого средства девушки засыпают и «не осознают некоторых вещей, которые с ними происходят».