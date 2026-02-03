Престарелого врача отправили в тюрьму за домогательства к пациентке

В Сингапуре суд приговорил пожилого врача к тюремному заключению за сексуальные домогательства в отношении молодой пациентки. Об этом сообщает портал AsiaOne.
Инцидент произошел в конце 2021 года. 76-летний медик осматривал 20-летнюю пациентку, которая находилась без сознания после процедуры колоноскопии. В ходе разбирательства суд установил, что врач трогал грудь девушки руками без перчаток под больничным халатом. Медицинских показаний для подобных действий после колоноскопии не существовало.
Домогательства зафиксировали две старшие медсестры, присутствовавшие в процедурном кабинете. По их словам, врач не ответил на вопрос о наличии согласия пациентки. Судья Шон Хо отметил, что одна из медсестер, имеющая опыт участия в сотнях операций, ранее никогда не сталкивалась с подобным «осмотром», тем более в отношении пациентки под седацией.
Потерпевшая сообщила суду, что после наркоза находилась без сознания и ничего не ощущала. При этом ранее врач сам предупреждал ее, что применяемый препарат аналогичен веществам, которые злоумышленники используют в ночных клубах, добавляя их в напитки. По версии следствия, медик также говорил, что после такого средства девушки засыпают и «не осознают некоторых вещей, которые с ними происходят».
Защита настаивала, что показаниям медсестер нельзя доверять, а пациентка якобы уже пришла в сознание в момент осмотра. Суд признал эти доводы несостоятельными. Адвокаты также просили ограничиться штрафом или минимальным сроком, ссылаясь на тяжелое заболевание подсудимого — рак простаты четвертой стадии.
Прокуратура настаивала на реальном лишении свободы сроком от четырех до шести недель. В итоге суд назначил врачу семь дней тюрьмы, указав, что его действия были недопустимыми и нарушали базовые принципы медицинской этики.
