В Екатеринбурге хозяин квартиры на улице Гурзуфская погиб в пожаре

В Екатеринбурге из-за неосторожности при курении мужчина погиб в пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге при пожаре погиб хозяин квартиры на девятом этаже девятиэтажного дома на улице Гурзуфская. Трагедия произошла 1 февраля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, причиной возгорания стала неосторожность мужчины при курении.

— Причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего с огнем при курении. В результате пожара погиб хозяин квартиры, — пояснили в ведомстве.

Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. Его удалось потушить за 29 минут с помощью 19 специалистов и 7 единиц специальной техники.

На улице Бебеля 2 февраля загорелась одна из квартир в трехэтажном доме. Огонь на 10 квадратных метрах уничтожил вещи владельцев и внутреннее убранство квартиры. В результате пожара пострадал один человек.