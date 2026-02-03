В Екатеринбурге хозяин квартиры на улице Гурзуфская погиб в пожаре

В Екатеринбурге при пожаре погиб хозяин квартиры на девятом этаже девятиэтажного дома на улице Гурзуфская. Трагедия произошла 1 февраля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, причиной возгорания стала неосторожность мужчины при курении.
— Причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего с огнем при курении. В результате пожара погиб хозяин квартиры, — пояснили в ведомстве.
Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. Его удалось потушить за 29 минут с помощью 19 специалистов и 7 единиц специальной техники.
На улице Бебеля 2 февраля загорелась одна из квартир в трехэтажном доме. Огонь на 10 квадратных метрах уничтожил вещи владельцев и внутреннее убранство квартиры. В результате пожара пострадал один человек.