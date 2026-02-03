В Екатеринбурге хозяин квартиры на улице Гурзуфская погиб в пожаре

В Екатеринбурге при пожаре погиб хозяин квартиры на девятом этаже девятиэтажного дома на улице Гурзуфская. Трагедия произошла 1 февраля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, причиной возгорания стала неосторожность мужчины при курении.