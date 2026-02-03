Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке

По данным спасателей, жители Ключей и Усть-Камчатска могли ощутить толчки силой до трёх баллов. Несмотря на это, звонков в единую диспетчерскую службу от граждан не поступало, отмечает пресс-служба.
МЧС напоминает, что подобные сейсмособытия на Камчатке не редкость, и жители региона должны быть готовы к колебаниям земной коры, особенно вблизи вулканов и тектонических разломов.
Ранее Life.ru писал, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 километра, шлейф протянулся на 35 км. Продолжающаяся сейсмическая активность в регионе влияет на низколетящие самолёты и требует повышенного внимания жителей региона.
