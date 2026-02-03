Хотела отдать своему брату: в Туркестанской области молодая девушка заявила о похищении

Семья пострадавшей выступила на пресс-конференции в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Представители семьи заявили, что следствие не продвигается, виновные не наказаны.
По словам потерпевшей, ее подруга организовала похищение, чтобы отдать своего брата в качестве жениха. «Мы с моей одногруппницей и близкой подругой Алтыншаш вышли поесть и ловили такси. Машина остановилась, подруга села вперед, я — на заднее сиденье. По дороге водитель остановился и забрал еще двух парней, они сели рядом со мной. Потом машина поехала совсем в другую сторону», — рассказала Маншук.
На вопрос, куда они едут, ее подруга ответила: «Мы тебя крадем». «Я начала кричать, ругаться, говорить, что у меня есть молодой человек, она ведь это знала. Парни держали мои руки и закрывали мне рот. Мне было тяжело дышать. Моя подруга сказала, что ее брат тоже хороший человек и сделает меня счастливой», — рассказала пострадавшая.
После этого, по словам девушки, ее привезли в дом, где были десятки людей. Некоторые женщины уговаривали ее остаться, одна даже угрожала. У Маншук забрали телефон, а позже выяснилось, что подруга отправила сообщение от ее имени родителям: «Мама, папа, я по своей воле пришла в этот дом, благословите меня».
На место приехал брат пострадавшей, но его не пустили к сестре. «Он приехал, но ему даже не дали приблизиться ко мне. Один мужчина начал его душить и вытолкнул на улицу. Меня окружили женщины. Все было как в тумане. Меня то и дело тянули, толкали. Я испугалась. Никогда в жизни со мной такого не происходило. Я росла в счастливой семье. В нашем доме не было ссор, криков. Я испугалась, закрылась, мне было очень страшно и плохо», — рассказала Маншук.
Тетя пострадавшей рассказала, как они пытались вернуть похищенную. «В это время я ехала в Алматы, мне пришлось остановиться в Таразе и вернуться в Жетысай. На следующий день мы хотели мирно забрать нашу девочку. Назначили встречу этим людям в кафе “Атмосфера”. Думали поговорить, объяснить все», — рассказала она.
По словам женщины, ее племянницу привели какие-то люди, так как родственники жениха боялись, что девушка может сбежать. «Нас сначала встретили мужчины, мы начали разговаривать, объяснять, что сейчас не 19 век, чтобы вот так против воли похищать девушку. Они начали убеждать нас, что все хорошо. В один момент мы услышали крики, выбежали на улицу. А там Маншук, мой брат и женщины, которые держат Маншук за руки и толкают брата. Я побежала к ним, и в этот момент меня кто-то схватил за волосы, повалил на землю и пинал. Со мной была и моя мама. Она взрослый человек, ей стало плохо», — вспоминает женщина.
К счастью, в тот день им удалось забрать Маншук. Она была очень напугана и морально подавлена. Побои были зафиксированы, и семья обратилась в полицию, подав заявления по фактам похищения человека и избиения.
Тетя пострадавшей заявила, что с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки. «Этот парень старше моей племянницы на 14 лет, они никогда даже не виделись. Нас избили. Это было в июне 2025 года. С тех пор дело не продвинулось. В деле сменилось шесть следователей, но виновные не наказаны», — сказала она.
Семья потерпевшей просит помощи и требует взять дело на личный контроль президента, министра внутренних дел и Генпрокурора. Корреспонденты NUR.KZ запросили комментарий у Департамента полиции региона.