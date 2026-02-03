Хотела отдать своему брату: в Туркестанской области молодая девушка заявила о похищении

По словам женщины, ее племянницу привели какие-то люди, так как родственники жениха боялись, что девушка может сбежать. «Нас сначала встретили мужчины, мы начали разговаривать, объяснять, что сейчас не 19 век, чтобы вот так против воли похищать девушку. Они начали убеждать нас, что все хорошо. В один момент мы услышали крики, выбежали на улицу. А там Маншук, мой брат и женщины, которые держат Маншук за руки и толкают брата. Я побежала к ним, и в этот момент меня кто-то схватил за волосы, повалил на землю и пинал. Со мной была и моя мама. Она взрослый человек, ей стало плохо», — вспоминает женщина.