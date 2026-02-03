Экстремизм за решёткой: в ИК-20 в Артёме пресечена деятельность движения А. У. Е.*

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками оперативного управления ГУФСИН совместно с УФСБ России по Приморскому краю в ИК-20 была установлена действующая структурированная ячейка запрещённого в России движения А. У. Е., руководство которой осуществлял так называемый “смотрящий за ИК-20”», — говорится в сообщении.