Экстремизм за решёткой: в ИК-20 в Артёме пресечена деятельность движения А. У. Е.*

Действующая ячейка запрещённого в России экстремистского движения ликвидирована в ИК-20 в Артёме, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками оперативного управления ГУФСИН совместно с УФСБ России по Приморскому краю в ИК-20 была установлена действующая структурированная ячейка запрещённого в России движения А. У. Е., руководство которой осуществлял так называемый “смотрящий за ИК-20”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «смотрящий за колонией» вместе с подчинёнными пытался установить собственную «тюремную иерархию», основанную на «воровских понятиях». Осуждённые, входившие в группировку, вымогали деньги у других заключённых, распространяли радикальную идеологию, мешали работе персонала и организовывали контрабанду запрещённых предметов.
Все материалы направлены в СУ СК России по Приморскому краю. В учреждении проведены масштабные режимные мероприятия: участники ячейки изолированы, изъяты запрещённые предметы.
Напомним, ранее суд в Приморье вынес обвинительные приговоры пятерым осуждённым за организацию запрещённого экстремистского движения в ИК-27.
*деятельность организации запрещена на территории РФ.