«Может, он пытал его»: стали известны новые детали в деле об убийстве ребенка

Появилась новая шокирующая деталь в деле об убийстве девятилетнего мальчика. Участвовавшая в поисках волонтер предположила, что подозреваемый мог пытать ребенка, основываясь на состоянии тела.
Как рассказала женщина в эфире РЕН ТВ, тело мальчика с надетым рюкзаком было обнаружено замерзшим в районе Нижнего Шингерского водоема.
— У него руки скотчем связаны, ноги — может, он пытал его, мы же не знаем. Просто урод, меня аж всю трясет, очень жалко, — приводит ее слова издание.
Эта информация является предположением волонтера и пока не получила официального подтверждения от следственных органов.
31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.
2 февраля подозреваемого по делу Петра Жилкина задержали. В этот же день он признался, что увез ребенка, а затем утопил. Также в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, что несколько раз ударил ребенка по лицу, а затем отвез его в Яльгелево и утопил в водоеме, пытаясь скрыть следы преступления.