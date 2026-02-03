В Омске возбуждено уголовное дело о нарушении прав дольщиков

Как сообщает пресс-служба СК России по Омской области, должностные лица НКО и руководители двух строительных компаний, привлеченные для достройки высоток на Левом берегу Омска, приняли решение о завершении строительства и инициировали перед компетентными органами процедуру ввода домов в эксплуатацию и их заселение. При этом им заранее было известно, что на объектах имеются существенные недостатки и строительство не завершено.