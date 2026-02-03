В Омске возбуждено уголовное дело о нарушении прав дольщиков

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело о нарушении прав дольщиков. Речь идёт о двух многоквартирных домах, расположенных по ул. Перелета, куда были вложены средства участников долевого строительства.
Дело возбуждено по статье УК РФ — злоупотребление полномочиями.
Как сообщает пресс-служба СК России по Омской области, должностные лица НКО и руководители двух строительных компаний, привлеченные для достройки высоток на Левом берегу Омска, приняли решение о завершении строительства и инициировали перед компетентными органами процедуру ввода домов в эксплуатацию и их заселение. При этом им заранее было известно, что на объектах имеются существенные недостатки и строительство не завершено.
Поскольку технические работы подрядными организациями не выполнены в полном объеме, граждане не имеют возможности пользоваться предоставленными жилыми помещениями.
Сейчас следователи изучают изъятую документацию, проводят судебные экспертизы и допросы потерпевших. Это позволит установить все обстоятельства преступления и виновных лиц.
Ранее мы писали, что в Омской области установлен рекорд по восстановлению прав дольщиков. По данным регионального минстроя, в прошлом году достигнут самый большой показатель — за год удалось восстановить права 809 граждан. Они получили жилье, компенсацию инвесторов, единовременную выплату или квартиры, построенные в Омске рамках инвестиционных проектов.