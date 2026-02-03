Ричмонд
Задержанный в Ленобласти мужчина признал вину в убийстве мальчика

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика Паши в Ленинградской области сам хотел сдаться властям после того, как избил ребёнка до смерти и утопил тело в водоёме.

Источник: Life.ru

«С задержанием согласен. Сам собирался явиться», — ответил Жилкин на вопрос сотрудника Следственного комитета.

Пётр Жилкин после предъявления обвинений в Следственном комитете заявил, что полностью признаёт свою вину в убийстве. Напомним, водолазы извлекли из водоёма тело ребёнка со связанными ногами.

Мальчик Паша пропал 30 января. Очевидцы видели, как ребёнок сел в автомобиль «Тойота» подозреваемого Петра Жилкина. Вечером родители заявили о пропаже в полицию. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей. Life.ru опубликовал его фотографию после задержания. Следователи обнаружили детскую порнографию на ноутбуке и в телефоне задержанного. Сейчас проверяют его причастность к исчезновению других детей в Ленинградской области. Петру Жилкину грозит пожизненное заключение.