Задержанный в Ленобласти мужчина признал вину в убийстве мальчика

Мальчик Паша пропал 30 января. Очевидцы видели, как ребёнок сел в автомобиль «Тойота» подозреваемого Петра Жилкина. Вечером родители заявили о пропаже в полицию. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей. Life.ru опубликовал его фотографию после задержания. Следователи обнаружили детскую порнографию на ноутбуке и в телефоне задержанного. Сейчас проверяют его причастность к исчезновению других детей в Ленинградской области. Петру Жилкину грозит пожизненное заключение.