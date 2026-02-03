Ричмонд
Мастер шиномонтажа в Хабаровске украл покрышки на 160 тысяч рублей

Украденное имущество он распродал через сайт объявлений.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске за кражу шин и дисков осужден 28-летний мастер-приемщик компании по ремонту автомобилей и продажам запчастей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Представитель компании обратился в полицию с заявлением о краже неизвестными товаров на 160 тысяч рублей. Полицейские установили причастность сотрудника и задержали его.

Как выяснилось, украденные шины и диски он вывез, а затем распродал через сайт объявлений за 45 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил. Полицейские нашли покупателей и вернули авторезину предпринимателю.

— Суд признал горожанина виновным в совершении кражи (ч.2 ст. 158 УК РФ) и приговорил к 180 часам обязательных работ, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, хабаровчанин отправился в СИЗО за кражу смартфона из храма.