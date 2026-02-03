В Ростовской области силы ПВО сбили дрон во время ночной атаки ВСУ

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — написал глава региона.
Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки. Жителей области просят сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.
Ранее Life.ru писал, что прошлой ночью силы ПВО отразили атаки вражеских беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Тогда воздушные цели также были уничтожены без последствий на земле.
