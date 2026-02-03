Ричмонд
В Ростовской области силы ПВО сбили дрон во время ночной атаки ВСУ

В Ростовской области ночью вновь сработали силы противовоздушной обороны. В ходе отражения воздушной атаки был уничтожен украинский беспилотник в Каменском районе. Об этом утром 2 февраля сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — написал глава региона.

Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки. Жителей области просят сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

Ранее Life.ru писал, что прошлой ночью силы ПВО отразили атаки вражеских беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Тогда воздушные цели также были уничтожены без последствий на земле.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

