Огненная ловушка: спасатель назвал виновных в смерти подростков в сауне

В Прокопьевске прошли первые задержания по делу о гибели пяти подростков во время пожара в сауне. Суд заключил под стражу владельцу сауны, администратора заведения отправили под домашний арест. Был ли шанс избежать трагедии и сохранить жизнь подростков? за ответом на эти вопросы корреспондент aif.ru обратился к экспертам.
Версия эксперта: подростки попали в огненную ловушку.
Как сообщила пресс-служба Кемеровского управления СК, подростки оказались в огненной ловушке. Администратор сауны оставила подростков одних. Она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения, но при этом не проконтролировала температурный режим.
Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин объяснил, что под термином «огненная ловушка» понимается ситуация, когда отрезаны все пути эвакуации. Причины трагедии предстоит установить инспекции госпожнадзора.
«Точный ответ, почему произошла трагедия в сауне, почему погибли подростки, даст инспекция госпожнадзора после проверок и экспертиз. Возможно, были нарушения. На практике бывает, что или неправильно сделан вход, или неправильно выставлена сама печка, или печка с нарушениями и так далее», — отметил эксперт.
По мнению Сергея Щетинина, ключевым фактором является соблюдение техники безопасности при строительстве и эксплуатации подобных объектов.
«Техника безопасности должна соблюдаться, учитывается в проекте. Это касается и материалов, и пожарной сигнализации, и путей эвакуации».
Был ли шанс спастись?
Жители Прокопьевска активно обсуждают трагедию в соцсетях. Очевидцы, отдыхавшие в этой сауне в тот же день на первом этаже заявили, что, когда начался пожар, администратор попросила их покинуть помещение. Из этой компании никто не пострадал.
В ходе допроса администратор сауны заявила, что именно она помогла спасти единственную выжившую девушку. По её словам, она открыла дверь парной и звала подростков на улицу, после чего одна из девушек смогла выбраться. Адвокат утверждает, что администратор действовала в пределах своих возможностей и не покинула помещение сразу после начала ЧП.
Последние минуты: рассказ выжившей.
Чудом спастись удалось только одной девушке, 16-летней Свете (имя изменено). По словам её сестры Анны, администратор крикнула ребятам: «Бегите! Баня горит!». Света прижала к лицу мокрые шорты, чтобы защититься от дыма, и бросилась к выходу. Ей удалось выбежать до того, как огонь и дым полностью охватили помещение.
«Она ещё в шоковом состоянии, все её близкие друзья погибли, — поделилась с kuzbass.aif.ru её сестра. — Вчера страшно было на неё смотреть. Сегодня уже лучше. Остальные растерялась, прыгнули в бассейн и задохнулись».
Как праздник стал трагедией.
Хроника трагедии в прокопьевской сауне укладывается в несколько часов. Шестеро подростков отправились в сауну, чтобы отметить там дни рождения троих из компании. По пути они успели выложить видео в соцсетях. Позже поделились фотографиями из сауны. Как оказалось, это были последние минуты их жизни. Ответ на вопрос, почему подростки не бросились к выходу, дадут следователи. Им предстоит выяснить, что же стало причиной пожара, и установить ответственных за пять молодых жизней.