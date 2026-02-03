Огненная ловушка: спасатель назвал виновных в смерти подростков в сауне

Хроника трагедии в прокопьевской сауне укладывается в несколько часов. Шестеро подростков отправились в сауну, чтобы отметить там дни рождения троих из компании. По пути они успели выложить видео в соцсетях. Позже поделились фотографиями из сауны. Как оказалось, это были последние минуты их жизни. Ответ на вопрос, почему подростки не бросились к выходу, дадут следователи. Им предстоит выяснить, что же стало причиной пожара, и установить ответственных за пять молодых жизней.