Тело пропавшего в Петербурге мальчика найдено: подробности

В водоёме Ломоносовского района Ленинградской области найдено тело 9-летнего ребёнка, который ранее пропал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в канале Следственного комитета России в Max.
«В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская», — говорится в публикации.
Отмечается также, что в настоящее время с подозреваемым также проведут следственные действия на месте происшествия. Мужчина допрошен.
Напомним, Паша Т. пропал вечером 30 января в Красносельском районе города, после чего были начаты масштабные поиски с участием полиции, следователей и волонтёров.
Пока десятки людей искали пропавшего мальчика, сайт KP.RU восстановил хорологию того трагического дня, когда ребёнок исчез. Он не вернулся домой с «прогулки» (так он сказал маме) днём 30 января. Школьник отправился в соседний ТЦ. Затем камеры засняли его диалог с неизвестным мужчиной. Он купил мальчику бургер. Позже ребёнок сел в машину преступника.
После этого выяснилось, что мальчика похитил и убил 38-летний мужчина по имени Пётр Ж. Он был задержан 2 февраля. По словам соседей убийцы, Пётр вёл себя странно через сутки после пропажи мальчика. 31 января его заметили за мытьём машины, а потом он срочно собрался, оставил открытыми ворота и куда-то исчез, но на другом автомобиле (у него их несколько, хорошо зарабатывал).
Когда оперативники приехали домой к подозреваемому, там уже никого не было. Мужчину поймали в Псковской области, он сидел на съёмной квартире и пил. Сначала молчал, но всё же признался, что убил мальчика.
По одной из версий, причиной такого жестокого поступка стал шантаж со стороны девятилетнего Паши Т., который требовал деньги за молчание, после того как мужчина предложил ребёнку «оказать ему интимную услугу».
Тогда мужчина нанес мальчику несколько ударов, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Пётр Ж. довёз тело Паши до посёлка Яльгелево, привязал его к металлическим трубам и утопил в водоёме, в месте, где вода не замерзает из-за сбросов отходов.