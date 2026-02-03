Тело пропавшего в Петербурге мальчика найдено: подробности

После этого выяснилось, что мальчика похитил и убил 38-летний мужчина по имени Пётр Ж. Он был задержан 2 февраля. По словам соседей убийцы, Пётр вёл себя странно через сутки после пропажи мальчика. 31 января его заметили за мытьём машины, а потом он срочно собрался, оставил открытыми ворота и куда-то исчез, но на другом автомобиле (у него их несколько, хорошо зарабатывал).