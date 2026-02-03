Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прицеп с домом протаранил микроавтобус с подростками под Красноярском: фото с места смертельного ДТП

Прокуратура Красноярского края опубликовала шокирующие фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия в Рыбинском районе, унёсшего жизни пяти человек. На кадрах запечатлены последствия столкновения, в котором оторвавшийся от грузовика прицеп с модульным домом врезался в пассажирскую «Газель».

10

Прокуратура Красноярского края опубликовала шокирующие фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия в Рыбинском районе, унёсшего жизни пяти человек. На кадрах запечатлены последствия столкновения, в котором оторвавшийся от грузовика прицеп с модульным домом врезался в пассажирскую «Газель».

По предварительной версии следствия, трагедия произошла вечером 2 февраля на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Во время движения грузовой автомобиль, перевозивший модульный дом, потерял прицеп. Массивная конструкция вынесло на встречную полосу, где она и протаранила микроавтобус «Газель», перевозивший подростков. По данным полиции, водитель грузовика не имел прав.

В результате удара погибли пять человек — четверо несовершеннолетних пассажиров, абитуриентов ГУФСИН и один взрослый сопровождающий. Ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии. Уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц, передано в Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии для проведения всестороннего расследования.