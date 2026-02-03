Прицеп с домом протаранил микроавтобус с подростками под Красноярском: фото с места смертельного ДТП

В результате удара погибли пять человек — четверо несовершеннолетних пассажиров, абитуриентов ГУФСИН и один взрослый сопровождающий. Ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии. Уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц, передано в Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии для проведения всестороннего расследования.