В Иркутске из-за стиральной машины загорелась квартира

Эвакуировано 12 человек.

Источник: МЧС РФ

В Иркутске загорелась квартира. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел утром 2 февраля. Из подъезда было эвакуировано 10 человек, еще двое покинули помещение самостоятельно.

Как отметили в МЧС, собственник квартиры оставил включенной стиральную машину и уехал. Стиральная машина загорелась на следующий день. Дознаватели выяснили, что ее замкнуло.

Пламя потушили на площади 3 кв. метра. В тушении участвовали 25 человек и 6 единиц техники.

Ранее в гараже Братска произошел пожар. Погиб 65-летний мужчина.