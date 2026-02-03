В Иркутске из-за стиральной машины загорелась квартира

В Иркутске загорелась квартира. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Пожар произошел утром 2 февраля. Из подъезда было эвакуировано 10 человек, еще двое покинули помещение самостоятельно.
Как отметили в МЧС, собственник квартиры оставил включенной стиральную машину и уехал. Стиральная машина загорелась на следующий день. Дознаватели выяснили, что ее замкнуло.
Пламя потушили на площади 3 кв. метра. В тушении участвовали 25 человек и 6 единиц техники.
Ранее в гараже Братска произошел пожар. Погиб 65-летний мужчина.