Эпштейн искал девушек на Украине для встреч с ними в Европе

Отдельный массив переписки касается поиска женщин на территории Украины. В документах зафиксированы просьбы Эпштейна к помощнице Лесли Грофф подбирать «спутниц» для встреч в Париже. В сентябре 2018 года, как следует из писем, она занималась бронированием билетов для 20-летней жительницы Одессы Ольги З., а также других девушек, чьи имена в материалах скрыты. В переписке фигурировали паспортные данные, маршруты перелетов через Москву или Стамбул, сроки пребывания, а также фотографии и скриншоты из социальных сетей.