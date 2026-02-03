Ричмонд
Эпштейн искал девушек на Украине для встреч с ними в Европе

Министерство юстиции США обнародовало новую партию рассекреченных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Министерство юстиции США обнародовало новую партию рассекреченных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Из документов следует, что он на протяжении нескольких лет проявлял устойчивый интерес к Украине — как в контексте подбора молодых девушек для поездок в Европу, так и через попытки приобрести коммерческую недвижимость, сообщает «Лента.ру», изучившая архив.

Отдельный массив переписки касается поиска женщин на территории Украины. В документах зафиксированы просьбы Эпштейна к помощнице Лесли Грофф подбирать «спутниц» для встреч в Париже. В сентябре 2018 года, как следует из писем, она занималась бронированием билетов для 20-летней жительницы Одессы Ольги З., а также других девушек, чьи имена в материалах скрыты. В переписке фигурировали паспортные данные, маршруты перелетов через Москву или Стамбул, сроки пребывания, а также фотографии и скриншоты из социальных сетей.

При этом более ранние письма показывают, что отношение финансиста к Украине менялось. В переписке 2012 года его помощники обсуждали отказ от подбора девушек в этой стране, ссылаясь на их внешний вид и состояние здоровья, а также на экологическую обстановку.

Новые документы также указывают на интерес Эпштейна к Львову. В переписке за октябрь 2017 года обсуждается намерение приобрести студию пилатеса в этом городе. Объект, как следует из писем, был оформлен на женщину по имени Ольга Кравчук. Стоимость проекта оценивалась в 128,5 тыс. долларов.

Согласно переписке, деньги по сделке были переданы, однако до ее завершения женщина якобы «сбежала в Польшу». В письмах Эпштейн задавался вопросами о переводах средств и судьбе объекта, допуская, что студия могла быть использована как прикрытие. После срыва сделки он обсуждал возможность оформить покупку через родственников, однако состоялась ли она в итоге, в рассекреченных материалах не уточняется.

В одном из писем помощники обсуждают текущий статус здания во Львове, интересуются, продолжает ли там работать студия пилатеса, кто платит аренду и когда можно обсудить ситуацию по телефону. Ответов на эти вопросы в опубликованном массиве документов нет.

Рассекреченные файлы дополняют картину деятельности Эпштейна за пределами США и указывают на его интерес к Украине как к источнику контактов и проектов. Публикация архивов продолжается, часть материалов по-прежнему остается закрытой.

