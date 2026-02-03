Эпштейн искал девушек на Украине для встреч с ними в Европе

Министерство юстиции США обнародовало новую партию рассекреченных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Из документов следует, что он на протяжении нескольких лет проявлял устойчивый интерес к Украине — как в контексте подбора молодых девушек для поездок в Европу, так и через попытки приобрести коммерческую недвижимость, сообщает «Лента.ру», изучившая архив.
Отдельный массив переписки касается поиска женщин на территории Украины. В документах зафиксированы просьбы Эпштейна к помощнице Лесли Грофф подбирать «спутниц» для встреч в Париже. В сентябре 2018 года, как следует из писем, она занималась бронированием билетов для 20-летней жительницы Одессы Ольги З., а также других девушек, чьи имена в материалах скрыты. В переписке фигурировали паспортные данные, маршруты перелетов через Москву или Стамбул, сроки пребывания, а также фотографии и скриншоты из социальных сетей.
При этом более ранние письма показывают, что отношение финансиста к Украине менялось. В переписке 2012 года его помощники обсуждали отказ от подбора девушек в этой стране, ссылаясь на их внешний вид и состояние здоровья, а также на экологическую обстановку.
Новые документы также указывают на интерес Эпштейна к Львову. В переписке за октябрь 2017 года обсуждается намерение приобрести студию пилатеса в этом городе. Объект, как следует из писем, был оформлен на женщину по имени Ольга Кравчук. Стоимость проекта оценивалась в 128,5 тыс. долларов.
Согласно переписке, деньги по сделке были переданы, однако до ее завершения женщина якобы «сбежала в Польшу». В письмах Эпштейн задавался вопросами о переводах средств и судьбе объекта, допуская, что студия могла быть использована как прикрытие. После срыва сделки он обсуждал возможность оформить покупку через родственников, однако состоялась ли она в итоге, в рассекреченных материалах не уточняется.
В одном из писем помощники обсуждают текущий статус здания во Львове, интересуются, продолжает ли там работать студия пилатеса, кто платит аренду и когда можно обсудить ситуацию по телефону. Ответов на эти вопросы в опубликованном массиве документов нет.
Рассекреченные файлы дополняют картину деятельности Эпштейна за пределами США и указывают на его интерес к Украине как к источнику контактов и проектов. Публикация архивов продолжается, часть материалов по-прежнему остается закрытой.
