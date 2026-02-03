Мужчина устроил погром в торговом центре в Астане (видео)

В одном из торговых домов столицы мужчина грубо нарушил общественный порядок. Он умышленно вырвал металлическую оградительную стойку и разбил витрины бутика.
Его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. В результате 31-летнего мужчину задержали на месте происшествия и водворили в изолятор временного содержания.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся повреждением чужого имущества, квалифицируется как уголовно наказуемое деяние.
За совершение такого преступления законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишения свободы.