СКР подтвердил обнаружение тела пропавшего ребенка в водоеме Ленобласти

Следственный комитет России во вторник, 3 февраля, официально подтвердил обнаружение тела пропавшего девятилетнего мальчика в Ленинградской области. Тело было найдено в водоеме в Ломоносовском районе.

Следователи уже проводят допрос подозреваемого. В ближайшее время на месте происшествия будет проведен его осмотр, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

— С подозреваемым также будут проведены следственные действия на месте происшествия, — говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.

2 февраля подозреваемого по делу Петра Жилкина задержали. В этот же день он признался, что увез ребенка, а затем утопил. Также в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, что несколько раз ударил ребенка по лицу, а затем отвез его в Яльгелево и утопил в водоеме, пытаясь скрыть следы преступления.