В результате атаки дрона на Брянскую область пострадал водитель агропредприятия

В результате атаки беспилотника-камикадзе Вооружённых сил Украины на сельхозпредприятие в Брянской области пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Подывотье Севского района, где был нанесён удар по территории агропромышленного холдинга «Мираторг», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Водитель предприятия получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Мужчина был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва также были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Климовском районе Брянской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки FPV-дронов ВСУ. А в селе Полевые Новосёлки Суземского района беспилотник-камикадзе атаковал гражданский объект. Пострадал один мирный житель.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.