В результате атаки дрона на Брянскую область пострадал водитель агропредприятия

Водитель предприятия получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Мужчина был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва также были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Климовском районе Брянской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки FPV-дронов ВСУ. А в селе Полевые Новосёлки Суземского района беспилотник-камикадзе атаковал гражданский объект. Пострадал один мирный житель.
