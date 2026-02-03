В результате атаки дрона на Брянскую область пострадал водитель агропредприятия

Водитель предприятия получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Мужчина был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва также были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.