В якутском Мирном вспыхнул пожар в развлекательном центре

Пожар, охвативший площадь в 470 квадратных метров, вспыхнул в развлекательном центре в якутском городе Мирный, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«Ранним утром произошёл пожар в здании развлекательного центра на ул. Ойунского в г. Мирный», — отметило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Пожарные прибыли на место через шесть минут после поступления сигнала о возгорании. К этому моменту огонь охватил кровлю здания и гараж, пристроенный к нему. Людей внутри не оказалось.
В управлении МЧС подчеркнули, что пострадавших нет. Для борьбы с огнем задействованы 32 человека и восемь единиц техники. Пользователи социальных сетей предположили, здание, в котором начался пожар, может быть ночным клубом.
Напомним, 31 января в частной сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области произошёл пожар, унёсший жизни пяти подростков. Ещё одна девушка смогла спастись. Владельца сауны арестовали. Кроме того, были задержаны его брат и администратор заведения.
Следственный комитет установил грубые нарушения требований пожарной безопасности в сауне. Также по факту инцидента сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).