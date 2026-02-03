Ричмонд
В якутском Мирном вспыхнул пожар в развлекательном центре

Пожар в развлекательном центре в якутском Мирном охватил площадь в 470 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Пожар, охвативший площадь в 470 квадратных метров, вспыхнул в развлекательном центре в якутском городе Мирный, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Ранним утром произошёл пожар в здании развлекательного центра на ул. Ойунского в г. Мирный», — отметило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

Пожарные прибыли на место через шесть минут после поступления сигнала о возгорании. К этому моменту огонь охватил кровлю здания и гараж, пристроенный к нему. Людей внутри не оказалось.

В управлении МЧС подчеркнули, что пострадавших нет. Для борьбы с огнем задействованы 32 человека и восемь единиц техники. Пользователи социальных сетей предположили, здание, в котором начался пожар, может быть ночным клубом.

Напомним, 31 января в частной сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области произошёл пожар, унёсший жизни пяти подростков. Ещё одна девушка смогла спастись. Владельца сауны арестовали. Кроме того, были задержаны его брат и администратор заведения.

Следственный комитет установил грубые нарушения требований пожарной безопасности в сауне. Также по факту инцидента сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).