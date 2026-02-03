Немецкого депутата оштрафовали после неожиданной находки с нацистскими песнями

Окружной суд Вюрцбурга вынес приговор депутату баварского парламента от партии «Альтернатива для Германии». Даниэль Халемба обязан выплатить штраф свыше 30 тысяч евро, сообщает Merkur.de.
Судебное разбирательство стартовало 7 января. Поводом для него стали материалы, обнаруженные полицией во время обыска в комнате политика в студенческом общежитии Вюрцбурга. На USB-накопителе следователи нашли крупную коллекцию песен и речей нацистской эпохи. В полиции заявили, что ранее не сталкивались с собранием подобных материалов такого масштаба.
При этом 24-летний депутат был оправдан по обвинению в подстрекательстве к ненависти. Защита настаивала на полном оправдании и утверждала, что процесс носит политический характер.
Помимо этого эпизода прокуратура изучала возможные признаки отмывания денег. Речь идет о подозрительных финансовых операциях, которые, по версии следствия, были совершены в июле 2022 года. Тогда со счета Халембы якобы были переведены средства на счета в странах Прибалтики.
Несмотря на оправдание по наиболее резонансной статье, суд счел возможным назначить депутату крупный денежный штраф. Решение суда может быть обжаловано.
