Немецкого депутата оштрафовали после неожиданной находки с нацистскими песнями

Окружной суд Вюрцбурга вынес приговор депутату баварского парламента от партии «Альтернатива для Германии».

Окружной суд Вюрцбурга вынес приговор депутату баварского парламента от партии «Альтернатива для Германии». Даниэль Халемба обязан выплатить штраф свыше 30 тысяч евро, сообщает Merkur.de.

Судебное разбирательство стартовало 7 января. Поводом для него стали материалы, обнаруженные полицией во время обыска в комнате политика в студенческом общежитии Вюрцбурга. На USB-накопителе следователи нашли крупную коллекцию песен и речей нацистской эпохи. В полиции заявили, что ранее не сталкивались с собранием подобных материалов такого масштаба.

При этом 24-летний депутат был оправдан по обвинению в подстрекательстве к ненависти. Защита настаивала на полном оправдании и утверждала, что процесс носит политический характер.

Помимо этого эпизода прокуратура изучала возможные признаки отмывания денег. Речь идет о подозрительных финансовых операциях, которые, по версии следствия, были совершены в июле 2022 года. Тогда со счета Халембы якобы были переведены средства на счета в странах Прибалтики.

Несмотря на оправдание по наиболее резонансной статье, суд счел возможным назначить депутату крупный денежный штраф. Решение суда может быть обжаловано.

