Немецкого депутата оштрафовали после неожиданной находки с нацистскими песнями

Судебное разбирательство стартовало 7 января. Поводом для него стали материалы, обнаруженные полицией во время обыска в комнате политика в студенческом общежитии Вюрцбурга. На USB-накопителе следователи нашли крупную коллекцию песен и речей нацистской эпохи. В полиции заявили, что ранее не сталкивались с собранием подобных материалов такого масштаба.