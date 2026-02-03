Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили десять беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Новость дополняется.
