В Иркутске наркодилер с крупной партией мефедрона попался полицейским

В Иркутске задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном МВД.
Инцидент произошел во время патрулирования в Свердловском районе. Во дворе дома на улице Геологов стражи порядка обратили внимание на мужчину, который вёл себя крайне подозрительно и постоянно оглядывался по сторонам. При проверке документов он начал сильно нервничать и в итоге сам сообщил полицейским о наличии у него запрещённых веществ.
В ходе личного досмотра оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли у 34-летнего иркутянина более 20 расфасованных пакетов с порошком. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик мефедрон общим весом свыше 33 граммов.
По предварительной информации, задержанный забрал наркотики из тайника для дальнейшего распространения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Ранее в Иркутской области мать и сына приговорили к длительным срокам за сбыт наркотиков. Осуждена также их сообщница.