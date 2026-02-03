В Иркутске наркодилер с крупной партией мефедрона попался полицейским

Инцидент произошел во время патрулирования в Свердловском районе. Во дворе дома на улице Геологов стражи порядка обратили внимание на мужчину, который вёл себя крайне подозрительно и постоянно оглядывался по сторонам. При проверке документов он начал сильно нервничать и в итоге сам сообщил полицейским о наличии у него запрещённых веществ.