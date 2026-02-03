19-летняя минчанка разделась на онлайн-кастинге в рекламу и попала в неприятности

А дальше начался шантаж с требование суммы, эквивалентной 6000 белорусских рублей. За эти деньги интимные записи обещали не выкладывать в сеть. Когда девушка после долгих переговоров в переписке (ее опубликовала милиция), решила отправить часть суммы — порядка 700 рублей, — банк заблокировал операцию. Тогда девушка обратилась к правоохранителям, которые возбудили уголовное дело за вымогательство.