19-летняя минчанка разделась на онлайн-кастинге в рекламу и попала в неприятности. Как рассказывает минская милиция, на этот раз мошенники-шантажисты выдавали себя за специалистов по подбору моделей.
Через мессенджер неизвестная женщина предложила юной минчанке съемку для магазина нижнего белья. Девушка согласилась на это, как и на приглашение пройти кастинг онлайн в формате видеозвонка. Во время него девушку убедили раздеться перед камерой — мол, проверка отсутствия татуировок.
А дальше начался шантаж с требование суммы, эквивалентной 6000 белорусских рублей. За эти деньги интимные записи обещали не выкладывать в сеть. Когда девушка после долгих переговоров в переписке (ее опубликовала милиция), решила отправить часть суммы — порядка 700 рублей, — банк заблокировал операцию. Тогда девушка обратилась к правоохранителям, которые возбудили уголовное дело за вымогательство.
Кстати, ранее мы писали, что 17-летняя брестчанка «анатомически отсканировала» тело смартфоном с одеждой и без по требованию «почты» и попала в кошмарную ситуацию.
Тем временем Минэнерго заявило, что температура в сильные морозы в квартирах у белорусов будет несколько снижена.
Еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какая погода будет в феврале 2026 года в Беларуси.
А министр образования Андрей Иванец назвал три самых перспективных направления для подготовки специалистов в Беларуси.