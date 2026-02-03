Тело пропавшего 9-летнего Паши нашли в водоеме под Петербургом

Тело 9-летнего мальчика Паши, пропавшего в Петербурге 30 января, нашли в ночь на 3 февраля. Его достали из воды в Ломоносовском районе по указаниям ранее задержанного мужчины, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
Напомним, ребенок пропал в Красносельском районе средь белого дня. Он сел в машину к мужчине, которому несколько раз мыл фары. С тех пор его никто не видел. Несколько дней спустя в Псковской области задержали того водителя, который последним видел Пашу. Им оказался 38-летний предприниматель Петр.
На допросе Петр признался — он похитил ребенка, убил, а тело утопил. В его телефоне и компьютеры следователи нашли еще и детское порно. Сейчас основным мотивом убийства рассматривается шантаж. Якобы Петр стал домогаться 9-летнего ребенка, а тот пригрозил рассказать все взрослым. Тогда разозлившийся мужчина принялся его бить, пока тот не перестал подавать признаки жизни.
— В ближайшее время будет проведен детальный осмотр места происшествия и назначены все необходимые экспертизы, включая судебно-медицинскую. С подозреваемым также проведут следственные действия на месте, — добавили в Следкоме.
Ранее следователи уже провели обыски по адресам, связанным с задержанным, осмотрели его автомобиль и изъяли электронные носители информации, имеющие отношение к делу. Расследование уголовного дела продолжается.