Над Россией ночью сбили 10 украинских беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о работе дежурных сил противовоздушной обороны в ночное время.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ночью сбили над территорией страны 10 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, по три БПЛА ликвидировали в Белгородской и Орловской областях, два — в Калужской области и по одному — в Курской и Ростовской областях.

По целям отрабатывали дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО), уточнило министерство.

Глава Минобороны Андрей Белоусов отмечал, что в среднем эффективность системы российской ПВО при отражении атак со стороны Украины составляет 97%.

