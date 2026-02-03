Над Россией ночью сбили 10 украинских беспилотников

Российские военные ночью сбили над территорией страны 10 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, по три БПЛА ликвидировали в Белгородской и Орловской областях, два — в Калужской области и по одному — в Курской и Ростовской областях.
По целям отрабатывали дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО), уточнило министерство.
Глава Минобороны Андрей Белоусов отмечал, что в среднем эффективность системы российской ПВО при отражении атак со стороны Украины составляет 97%.
