Житель Красноярского края во время охоты незаконно застрелил двух косуль

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Полицейские установили, что в Курагинском муниципальном округе 38-летний житель пос. Большая Ирба отправился пешком до карьеров, чтобы посмотреть, не ходят ли там волки и лисы. При этом у него имелось разрешение на добычу одного волка и пяти лис.
«Подойдя к карьеру, он увидел на его вершине двух косуль. Из принадлежащего ему зарегистрированного карабина подозреваемый произвел шесть выстрелов. Мужчина вернулся домой, положил оружие в автомобиль и снова пошел к карьеру, чтобы забрать незаконно добытых косуль. Только вот, дойдя до туш животных, он с удивлением обнаружил подъехавших к нему участкового уполномоченного полиции и производственного охотничьего инспектора», — рассказали в краевой полиции.
Правоохранители изъяли у мужчины туши косуль и карабин. Сумма причиненного ущерба составила 80 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.