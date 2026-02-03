Житель Красноярского края во время охоты незаконно застрелил двух косуль

«Подойдя к карьеру, он увидел на его вершине двух косуль. Из принадлежащего ему зарегистрированного карабина подозреваемый произвел шесть выстрелов. Мужчина вернулся домой, положил оружие в автомобиль и снова пошел к карьеру, чтобы забрать незаконно добытых косуль. Только вот, дойдя до туш животных, он с удивлением обнаружил подъехавших к нему участкового уполномоченного полиции и производственного охотничьего инспектора», — рассказали в краевой полиции.