Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток зарезал пожилого мужчину по пьяни в Нижнеудинском районе

Также 16-летний юноша нанес удары ножом еще одному человеку.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 3 февраля. В Нижнеудинске суд вынес приговор в отношении 16-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области, летом 2025 года в Алзамае подросток распивал спиртное с двумя пожилыми мужчинам. В какой-то момент фигурант дела схватил кухонный нож и нанес ранения потерпевшим, в результате чего один из них скончался.

В суде подросток признал свою вину и пояснил, что не хотел убивать мужчин. По приговору ему назначили 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Напомним, в октябре 2025 года Нижнеудинский городской суд Иркутской области признал 16-летнего жителя района виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением ножа. Преступление произошло в январе 2025 года в местном кафе во время ссоры между подростком и двумя знакомыми.