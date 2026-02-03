Пятилетний мальчик погиб во Владивостоке при катании на тюбинге

Во Владивостоке пятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщила прокуратура Приморского края.
— 31 января 2026 года пятилетний мальчик в результате катания на тюбинге в районе улицы Карьерной во Владивостоке получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — говорится в публикации.
Ребенок скончался в скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
12 января появилась информация, что за период новогодних каникул в медучреждения Московской области с травмами после катания на ватрушках обратились 27 человек.
16 января в Москве 12-летний мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами после катания на ватрушке на нелегальной горке. Ребенок выпал из тюбинга во время спуска и ударился об асфальт.