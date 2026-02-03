Невеста пропала с калымом: казахстанец попал в неприятную историю при подготовке к свадьбе

В ходе следственных мероприятий установлено, что в августе 2025 года заявитель познакомился через социальные сети с девушкой, которая представилась уроженкой Шымкента и рассказала, что ее семья живет там же. После нескольких встреч пара решила начать совместную жизнь и арендовала квартиру в столице. Мужчина познакомил девушку со своими родителями, но она не торопилась знакомить его со своими родственниками.