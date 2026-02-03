Невеста пропала с калымом: казахстанец попал в неприятную историю при подготовке к свадьбе

Заявление о факте мошенничества поступило в отдел полиции Косшы 31 января. Мужчина рассказал, что его сожительница обманным путем завладела денежными средствами на сумму 1,5 млн тенге под предлогом подготовки к свадьбе и выплаты калыма.
В ходе следственных мероприятий установлено, что в августе 2025 года заявитель познакомился через социальные сети с девушкой, которая представилась уроженкой Шымкента и рассказала, что ее семья живет там же. После нескольких встреч пара решила начать совместную жизнь и арендовала квартиру в столице. Мужчина познакомил девушку со своими родителями, но она не торопилась знакомить его со своими родственниками.
Спустя полтора месяца совместного проживания женщина сообщила о беременности. Мужчина решил узаконить отношения и начал подготовку к свадьбе. Пара переехала из столицы в Косшы в арендованную квартиру, чтобы сэкономить. Родители мужчины передали будущим родственникам 950 тыс. тенге в качестве залога на покупку квартиры и приобрели для будущей невестки золотые украшения на сумму более 600 тыс. тенге.
Девушка перестала выходить на связь и игнорировала звонки и сообщения. Выяснилось, что она ранее была замужем и имеет троих детей. Осознав обман, мужчина обратился в полицию, и по данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения женщины. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.