Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тревожная статистика детского травматизма на дорогах Приангарья в январе

Тревожная статистика детского травматизма на дорогах Приангарья в январе. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Иркутской области.

Источник: ТК Город

В январе на дорогах Иркутской области пострадали 25 детей. Эта цифра складывается из 18 зарегистрированных происшествий, каждое четвертое из которых — наезд на пешехода в возрасте от 9 до 15 лет. В таких авариях травмы получили пять подростков.

Отдельную опасность представляют стихийные горки. В результате катания со снежного ската, выходящего на проезжую часть, в больницу доставили двух девочек, одна из которых до сих пор остается под наблюдением врачей.

Госавтоинспекция зафиксировала 13 аварий с несовершеннолетними пассажирами от 3 до 17 лет. Одно из этих происшествий стало фатальным — погибли два маленьких пассажира. Еще 18 детей получили травмы различной степени тяжести по вине водителей, которые превышали скорость, выезжали на встречную полосу и нарушали правила обгона.

Более половины всех январских ДТП с детьми произошли в период новогодних каникул. Все они случились по вине водителей, включая наезды на детей на тротуарах, обочинах и пешеходных переходах.

Для предотвращения трагедий необходимо строго соблюдать правила перевозки детей, используя сертифицированные удерживающие устройства и ремни безопасности, соответствующие росту и весу ребенка.

Водителям следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров и обгонов, а также проявлять повышенное внимание вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и других мест, где на проезжей части могут появиться дети.

Только общими усилиями можно изменить печальную статистику и защитить самых уязвимых участников дорожного движения.