Тревожная статистика детского травматизма на дорогах Приангарья в январе

В январе на дорогах Иркутской области пострадали 25 детей. Эта цифра складывается из 18 зарегистрированных происшествий, каждое четвертое из которых — наезд на пешехода в возрасте от 9 до 15 лет. В таких авариях травмы получили пять подростков.
Отдельную опасность представляют стихийные горки. В результате катания со снежного ската, выходящего на проезжую часть, в больницу доставили двух девочек, одна из которых до сих пор остается под наблюдением врачей.
Госавтоинспекция зафиксировала 13 аварий с несовершеннолетними пассажирами от 3 до 17 лет. Одно из этих происшествий стало фатальным — погибли два маленьких пассажира. Еще 18 детей получили травмы различной степени тяжести по вине водителей, которые превышали скорость, выезжали на встречную полосу и нарушали правила обгона.
Более половины всех январских ДТП с детьми произошли в период новогодних каникул. Все они случились по вине водителей, включая наезды на детей на тротуарах, обочинах и пешеходных переходах.
Для предотвращения трагедий необходимо строго соблюдать правила перевозки детей, используя сертифицированные удерживающие устройства и ремни безопасности, соответствующие росту и весу ребенка.
Водителям следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров и обгонов, а также проявлять повышенное внимание вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и других мест, где на проезжей части могут появиться дети.
Только общими усилиями можно изменить печальную статистику и защитить самых уязвимых участников дорожного движения.