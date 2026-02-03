Тревожная статистика детского травматизма на дорогах Приангарья в январе

В январе на дорогах Иркутской области пострадали 25 детей. Эта цифра складывается из 18 зарегистрированных происшествий, каждое четвертое из которых — наезд на пешехода в возрасте от 9 до 15 лет. В таких авариях травмы получили пять подростков.