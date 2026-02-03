Губернатор Котюков поручил помочь семьям детей, погибших в ДТП под Красноярском

По данным краевого министерства здравоохранения, семь человек, пострадавших в ДТП, госпитализированы. Сначала двое из них были доставлены в городскую больницу Бородино, пятеро — в Канскую межрайонную больницу. Позже одного пациента из Бородино и двоих из Канска санитарная авиация перевезла в столицу региона. Девочка, оставшаяся в Бородино, находится в крайне тяжелом состоянии. Борт санавиации готовится доставить ее в Красноярск.