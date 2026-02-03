Губернатор Котюков поручил помочь семьям детей, погибших в ДТП под Красноярском

Администрации губернатора и кабинету министров поручено оперативно принять решения о поддержке семей погибших на федеральной трассе «Сибирь», сообщили 3 февраля в правительстве края.
Авария произошла на 965-м километре упомянутой автодороги. От грузовика оторвался прицеп с модульным домом, его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом, в котором ехали подростки, готовившиеся поступать в училище ФСИН. Четверо детей и одна сотрудница ведомства погибли.
Возбуждено уголовное дело, водитель грузовика задержан. Выяснилось, что он лишен прав.
По данным краевого министерства здравоохранения, семь человек, пострадавших в ДТП, госпитализированы. Сначала двое из них были доставлены в городскую больницу Бородино, пятеро — в Канскую межрайонную больницу. Позже одного пациента из Бородино и двоих из Канска санитарная авиация перевезла в столицу региона. Девочка, оставшаяся в Бородино, находится в крайне тяжелом состоянии. Борт санавиации готовится доставить ее в Красноярск.