Пострадавших в ДТП подростков привезли санавиацией в Красноярск

В краевом минздраве рассказали о состоянии выживших подростков в ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Напомним, страшная авария произошла вечером 2 февраля в Рыбинском муниципальном округе. Водитель грузовика «Ивеко» двигался из Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом. В один момент прицеп отсоединился, выехал на «встречку», а затем столкнулся с автобусом «Газель». Авария унесла жизни пяти человек, в том числе троих подростков. Остальные двое — в возрасте 18-ти и 31-го года. Погибшие — абитуриенты ведомственного вуза ФСИН и один сотрудница ведомства. Виновника ДТП уже задержали.