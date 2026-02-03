Пострадавших в ДТП подростков привезли санавиацией в Красноярск

В краевом минздраве рассказали о состоянии выживших подростков в ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Напомним, страшная авария произошла вечером 2 февраля в Рыбинском муниципальном округе. Водитель грузовика «Ивеко» двигался из Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом. В один момент прицеп отсоединился, выехал на «встречку», а затем столкнулся с автобусом «Газель». Авария унесла жизни пяти человек, в том числе троих подростков. Остальные двое — в возрасте 18-ти и 31-го года. Погибшие — абитуриенты ведомственного вуза ФСИН и один сотрудница ведомства. Виновника ДТП уже задержали.
Также после ДТП госпитализировали семь пострадавших. Двоих в Бородинскую городскую больницу и пятерых в Канскую межрайонную больницу. Как рассказали в краевом минздраве, Санитарной авиацией в красноярскую 20-ю больницу доставили троих пострадавших 17 лет. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, один — в стабильно тяжёлом состоянии.
— Одна девочка осталась в Бородино в крайне тяжелом состоянии, ждут, когда будет возможность транспортировать ее в Красноярск, рейс санавиации уже направлен. Трое в состоянии средней тяжести в Канской межрайонной больнице.