В Приморье прокуратура начала проверку после гибели ребенка на тюбинге

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту гибели пятилетнего ребёнка в результате катания на тюбинге во Владивостоке.
По данным надзорного ведомства, трагедия произошла 31 января 2026 года в районе улицы Карьерной. Пятилетний мальчик во время катания на тюбинге получил тяжёлые телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Ребёнок скончался в карете скорой медицинской помощи.
В прокуратуре сообщили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства о защите жизни и здоровья детей, а также обеспечению безопасных условий для их досуга.
Отдельное внимание будет уделено вопросам профилактики детского травматизма и безопасности инфраструктуры, используемой для зимних развлечений. Ход и результаты расследования уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности — находятся на контроле прокуратуры Приморского края.
Ранее врач-терапевт Евгений Космынин сообщил, что катание на тюбинге считается одним из самых травмоопасных зимних развлечений для детей. По данным Роспотребнадзора, до трети всех детских травм на зимних горках связано именно с «ватрушками». Эксперт отметил, что тюбинг не имеет рулевого управления и тормозов, может развивать высокую скорость, бесконтрольно вращаться и опрокидываться, особенно на необорудованных склонах. По его словам, столкновения и падения нередко приводят к черепно-мозговым травмам, повреждениям позвоночника и переломам, поэтому детям рекомендуется кататься только на подготовленных горках и под постоянным контролем взрослых.
Катание на тюбинге в России отдельно законом не регулируется, сообщил ранее юрист Александр Карабанов, однако в ряде случаев может повлечь административную или уголовную ответственность. В частности, правила дорожного движения запрещают привязывать «ватрушки» к автомобилям — за это предусмотрены штрафы для водителя и пассажира, а в случае гибели человека водителю может грозить уголовная ответственность. Если катание происходит на специально оборудованном склоне, который считается аттракционом, ответственность за безопасность несёт его владелец. При этом при катании на необорудованных, стихийных горках ответственность за возможные последствия, как правило, лежит на самом катающемся и его законных представителях.