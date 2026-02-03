В Приморье прокуратура начала проверку после гибели ребенка на тюбинге

Катание на тюбинге в России отдельно законом не регулируется, сообщил ранее юрист Александр Карабанов, однако в ряде случаев может повлечь административную или уголовную ответственность. В частности, правила дорожного движения запрещают привязывать «ватрушки» к автомобилям — за это предусмотрены штрафы для водителя и пассажира, а в случае гибели человека водителю может грозить уголовная ответственность. Если катание происходит на специально оборудованном склоне, который считается аттракционом, ответственность за безопасность несёт его владелец. При этом при катании на необорудованных, стихийных горках ответственность за возможные последствия, как правило, лежит на самом катающемся и его законных представителях.