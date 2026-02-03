Прокуратура взяла на контроль задержку идущих через Пермь пассажирских поездов

В Кировской области днем 1 февраля произошел сход с рельсов 21 вагона грузового поезда. ЧП произошло на перегоне «Оричи — Шалегово» Горьковской железной дороги. Часть пассажирских поездов запустили в объезд поврежденных участков пути.
Уральская транспортная прокуратура сообщила о проведении надзорных мероприятий по факту задержек в движении поездов в Пермском крае и контролирует проведение мероприятий по восстановлению графика.
На станции «Пермь-2» задержали отправление поезда № 353 «Пермь — Имеритинский курорт» с 20:17 2 февраля до 04:17 3 февраля, а также прибытие поездов № 86 «Москва — Серов» и № 70 «Москва — Чита».
Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила о полном восстановили движение поездов на перегоне «Оричи — Шалегово» 3 февраля в 04:21. Поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме. Горьковская железная дорога предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.
В работах по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда задействовали более 300 железнодорожников, восстановительные поезда и специализированную технику. Они убрали сошедшие с путей вагоны, восстановили опоры контактной сети, а также уложили более 300 метров нового железнодорожного полотна.
«Пассажирам поездов, задержанных в Кировской области на время более 10 часов, начислят 4 000 баллов бонусной программы РЖД», — дополнили в ФПК.