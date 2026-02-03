Прокуратура взяла на контроль задержку идущих через Пермь пассажирских поездов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила о полном восстановили движение поездов на перегоне «Оричи — Шалегово» 3 февраля в 04:21. Поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме. Горьковская железная дорога предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.