Пятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге во Владивостоке

Зимние развлечения во Владивостоке обернулись трагедией. Пятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге — ребёнок получил смертельные травмы и скончался по дороге в больницу.

Источник: Life.ru

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, инцидент произошёл ещё 31 января в районе улицы Карьерной. Во время спуска с горки мальчик получил тяжёлые телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Несмотря на все старания медиков, ребёнок умер в машине скорой помощи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования взяты на особый контроль надзорным ведомством. В прокуратуре подчеркнули, что в рамках проверки будут установлены все обстоятельства трагедии. Также будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее Life.ru узнал у травматолога все опасности катания на ватрушках. «Скоростные неуправляемые средства» кажутся безопасными, но на деле представляют серьёзную угрозу для здоровья, предупредил специалист.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.