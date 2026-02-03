Пятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге во Владивостоке

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования взяты на особый контроль надзорным ведомством. В прокуратуре подчеркнули, что в рамках проверки будут установлены все обстоятельства трагедии. Также будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних.