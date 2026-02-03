Подозреваемому в афере в Красноярске курьеру изберут меру 4 февраля

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку.