Под Красноярском после ДТП с пятью погибшими задержали водителя грузовика

В Красноярском крае задержали водителя грузовика, виновного в ДТП с пассажирской «ГАЗелью» с пятью погибшими. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.
Расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ).
Авария произошла накануне вечером, 2 февраля, в Рыбинском муниципальном округе на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
«По предварительным данным, водитель машины Iveco двигался со стороны Канска к Красноярску, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с “ГАЗелью”», — рассказали в управлении МВД.
Погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Также есть пострадавшие: по сообщению правоохранителей — четыре человека, по информации, озвученной минздравом региона, — шесть.