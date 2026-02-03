Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль влетел в двух лошадей в Омской области, есть погибшие

«Лада приора» влетела в двух лошадей в Омской области — машина улетела в кювет и перевернулась. Водитель без прав и пассажир погибли на месте. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Омской прокуратуре.

«Лада приора» влетела в двух лошадей в Омской области — машина улетела в кювет и перевернулась. Водитель без прав и пассажир погибли на месте. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Омской прокуратуре.

— В результате аварии 18-летние водитель и его пассажир погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира: 19 и 16 лет с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинское учреждение, находятся в реанимации. Животные погибли, — говорится в публикации.

2 февраля пятеро детей и один взрослый погибли в ДТП с автобусом в Рыбинском районе Красноярского края. Двое человек получили травмы. Всего в автобусе было 13 человек, 11 из них подростки.

Позже появилась информация, что пятеро подростком, которые погибли в дорожной аварии под Красноярском, были абитуриентами института Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.