Автомобиль влетел в двух лошадей в Омской области, есть погибшие

«Лада приора» влетела в двух лошадей в Омской области — машина улетела в кювет и перевернулась. Водитель без прав и пассажир погибли на месте. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Омской прокуратуре.
— В результате аварии 18-летние водитель и его пассажир погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира: 19 и 16 лет с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинское учреждение, находятся в реанимации. Животные погибли, — говорится в публикации.
2 февраля пятеро детей и один взрослый погибли в ДТП с автобусом в Рыбинском районе Красноярского края. Двое человек получили травмы. Всего в автобусе было 13 человек, 11 из них подростки.
Позже появилась информация, что пятеро подростком, которые погибли в дорожной аварии под Красноярском, были абитуриентами института Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.