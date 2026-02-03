В Индии тигр загрыз 75-летнего фермера в буферной зоне заповедника

В Индии тигр убил 75-летнего фермера в буферной зоне тигрового заповедника Тадоба-Андхари в округе Чандрапур штата Махараштра. Об этом сообщает издание The Times of India.
По данным лесного департамента, мужчина по имени Уддхав Варлу Мохурле рано утром отправился на свои сельскохозяйственные угодья рядом с лесным массивом. Около 4:30 утра он направлялся в сторону одного из участков Чоргаонского резервного леса, когда на него напал тигр. От полученных травм фермер погиб на месте.
О случившемся в лесное ведомство сообщили местные жители. На место прибыли сотрудники департамента и начали стандартные мероприятия реагирования. Семье погибшего выплатили экстренную компенсацию в размере 50 тысяч рупий, вопрос о дальнейшем возмещении ущерба будет решён в установленном порядке.
После инцидента власти объявили повышенную готовность в близлежащих населённых пунктах и усилили патрулирование в буферной зоне. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения лесных участков в утренние и вечерние часы.
По информации местных властей, с начала года в округе Чандрапур зарегистрированы три смертельных нападения диких животных, два из которых связаны с тиграми. В 2025 году в регионе в результате атак дикой фауны погибли 47 человек, что указывает на рост рисков для населения, проживающего рядом с лесами.
Ранее сообщалось о другом инциденте с участием хищника: в Китае туристка получила травмы после нападения снежного барса на горнолыжном курорте Коктокай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По данным СМИ, женщина подошла к животному на близкое расстояние, после чего хищник атаковал её. Пострадавшую удалось спасти благодаря защитному шлему и помощи инструктора.