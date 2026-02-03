В Индии тигр загрыз 75-летнего фермера в буферной зоне заповедника

По информации местных властей, с начала года в округе Чандрапур зарегистрированы три смертельных нападения диких животных, два из которых связаны с тиграми. В 2025 году в регионе в результате атак дикой фауны погибли 47 человек, что указывает на рост рисков для населения, проживающего рядом с лесами.