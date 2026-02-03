В США «учителя года» обвинили в сексе с несовершеннолетним

В США учителя средней школы из Бруссарда арестовали за сексуальные отношения с несовершеннолетним, сообщает KLFY.
38-летнюю Кристи Остер подозревают в непристойных действиях с учениками и в интимных связях с одним из них. По информации следствия, на момент инцидента жертва уже не училась в классе Остер, но еще не достигла совершеннолетия.
Задержание Остер произошло спустя несколько месяцев после того, как ее объявили лучшим учителем учебного года 2025−2026. Она преподавала математику в восьмом классе. Сейчас Остер находится под стражей.
Ранее преподаватель из Петербурга была задержана и помещена под стражу. Ей предъявили обвинения в совращении двух учеников.