В США «учителя года» обвинили в сексе с несовершеннолетним

В США учителя средней школы города Бруссард арестовали за совращение несовершеннолетнего.

Источник: Аргументы и факты

В США учителя средней школы из Бруссарда арестовали за сексуальные отношения с несовершеннолетним, сообщает KLFY.

38-летнюю Кристи Остер подозревают в непристойных действиях с учениками и в интимных связях с одним из них. По информации следствия, на момент инцидента жертва уже не училась в классе Остер, но еще не достигла совершеннолетия.

Задержание Остер произошло спустя несколько месяцев после того, как ее объявили лучшим учителем учебного года 2025−2026. Она преподавала математику в восьмом классе. Сейчас Остер находится под стражей.

Ранее преподаватель из Петербурга была задержана и помещена под стражу. Ей предъявили обвинения в совращении двух учеников.

