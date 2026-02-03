Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Сахалина заперла в квартире на полтора года 11-летнюю дочь

Жительница Сахалина заперла 11-летнюю дочь в квартире на полтора года, доведя ребенка до тяжелого состояния. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовные дела. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

Жительница Сахалина заперла 11-летнюю дочь в квартире на полтора года, доведя ребенка до тяжелого состояния. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовные дела. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

Отмечается, что с ноября 2024 года по январь 2026 года женщина систематически не ухаживала за девочкой, оставляла ее без присмотра, ограничивала свободу и проявляла пренебрежение. Ребенок не посещал школу, не соблюдал элементарные правила гигиены и большую часть времени проводил в кровати, из-за чего у девочки ослабли мышцы.

Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые не выявили ситуацию вовремя. Сейчас проводятся следственные действия, собираются доказательства, действиям ответственных структур дадут правовую оценку, передает Telegram-канал СУ СК.

Детский омбудсмен Любовь Устиновская сообщила, что девочка находится в медицинском учреждении, проходит лечение и обследование. Параллельно оформляются юридические процедуры для передачи ребенка под опеку старшей сестры.

Многодетного барнаульца, который годами истязал собственных дочерей, приговорили к 20 годам тюрьмы. Он заставлял девочек часами стоять на коленях, избивал их и насиловал. Чтобы сестры не проболтались, отец угрожал убить их мать. Мужчина уверял, что его оклеветали. «Вечерняя Москва» узнала детали этой жуткой истории.