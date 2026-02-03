Группу теневых банкиров с оборотом более ₽2 млрд задержали в российских регионах

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке Росгвардии задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
На момент задержания шестеро фигурантов находились в Новосибирске, еще двое — в Ялте (Республика Крым). По предварительным данным, в 2023—2024 годах подозреваемые оказывали юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, не имея соответствующих лицензий.
Для этого, как установило следствие, была создана сеть не менее чем из 30 фирм-однодневок. Деньги клиентов перечислялись на счета подконтрольных компаний под видом оплаты услуг или поставок товаров. Фактически финансовые операции носили фиктивный характер.
По данным МВД, через счета участников схемы прошло более 2 млрд рублей. Нелегальный доход организаторов оценивается как минимум в 105 млн рублей.
В ходе обысков по местам жительства задержанных изъяты документы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты.
Следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Все задержанные доставлены в полицию, продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
