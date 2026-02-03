В Кузбассе осудят директора турфирмы за хищение у туристов 10 млн рублей

Учредитель и директор туристического агентства в Новокузнецке, действуя в период с 2023 по 2024 годы, из-за финансовых трудностей не могла выполнять обязательства по предоставлению услуг, но продолжала работать. Женщина, не информируя клиентов о долгах агентства, принимала от них деньги за бронирование туров, предоставляя поддельные ваучеры на проживание, перелёты и медицинскую страховку. Затем она требовала от ничего не подозревающих туристов полную оплату.