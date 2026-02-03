В Кузбассе осудят директора турфирмы за хищение у туристов 10 млн рублей

В Кузбассе директор туристического агентства будет привлечена к ответственности за обман 47 клиентов на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили в региональном МВД.
Учредитель и директор туристического агентства в Новокузнецке, действуя в период с 2023 по 2024 годы, из-за финансовых трудностей не могла выполнять обязательства по предоставлению услуг, но продолжала работать. Женщина, не информируя клиентов о долгах агентства, принимала от них деньги за бронирование туров, предоставляя поддельные ваучеры на проживание, перелёты и медицинскую страховку. Затем она требовала от ничего не подозревающих туристов полную оплату.
Эти средства она использовала для погашения личных задолженностей перед банками. Впоследствии директор сообщала клиентам, что тур «сгорел» или счета агентства заблокированы. Таким образом, она похитила более 10 миллионов рублей, из которых возместила лишь около 300 тысяч.
Туроператоры, с которыми она сотрудничала, расторгли агентские договоры из-за её недобросовестности. Противоправные действия были выявлены полицией летом 2024 года, когда начали поступать жалобы от обманутых клиентов. Установлено, что 47 человек пострадали от действий агентства. Обвиняемая не признала своей вины. Сейчас уголовное дело передано в Центральный районный суд Новокузнецка.