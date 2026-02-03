Тихий ужас на дорогах: правоохранители показали шокирующее видео ДТП с пешеходами

Это не просто статистика, а реальные человеческие жизни, оборванные за доли секунды. Судя по всему, авторы ролика надеются, что после просмотра этих жутких кадров у водителей, возможно, отпадет желание «проскакивать» на красный свет, устраивать гонки возле «зебры» и пренебрегать скоростным режимом. А пешеходы задумаются, стоит ли перебегать дорогу в неположенном месте ради нескольких секунд экономии.
Каждая смерть на дороге — это чья-то боль, чья-то семья, чья-то трагедия. Не становитесь причиной чьего-то горя. Соблюдайте правила дорожного движения и при переходе дороги, и за рулём.
Берегите себя — правила дорожного движения написаны кровью, и каждый из нас может изменить статистику, просто проявив немного внимания и уважения друг к другу.