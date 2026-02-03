Baza: Долг в 782 миллиона рублей повесили на бывшего бухгалтера компании в РФ

Долг в 782 миллиона рублей повесили на бывшего бухгалтера алкогольного холдинга спустя шесть лет после ее увольнения. Сама женщина утверждает, что ее подставили. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.
По ее словам, она была внештатным сотрудником, не имела права подписи и доступа к счетам, а только сдавала отчетность. В 2015 году у компании начались проблемы — возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и акцизов.
— Женщина сперва выступала в качестве свидетеля и была уверена, что ей ничего не грозит. Но вскоре ее статус изменился на обвиняемую, а суд установил, что она сознательно, по требованию руководства, составляла неверную отчетность, — говорится в публикации.
При этом ФНС подала на нее и финансового директора компании гражданский иск более чем на 700 миллионов рублей, куда включила все неоплаченные акцизы, налоги, пени и штрафы. В мае позапрошлого года у женщины арестовали все счета.
