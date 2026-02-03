В Белгородской области с начала года погиб 21 человек при атаках ВСУ

В Белгородской области с начала 2026 года в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины погибли 21 человек, ещё 98 получили ранения, в том числе шестеро детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года число погибших выросло в десять раз. Глава региона отметил, что обстрелы и атаки беспилотников продолжают представлять серьёзную угрозу для мирных жителей приграничных территорий.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 2 февраля дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией России 10 украинских беспилотников самолётного типа. По данным ведомства, по три БПЛА были уничтожены в Белгородской и Орловской областях, два — в Калужской области, по одному — в Курской и Ростовской областях.