Смертельное ДТП в Красноярском районе унесло жизнь двух человек

Как уточнили в Госавтоинспекции, 27-летняя жительница Самары, никогда не получавшая водительского удостоверения, за рулем Renault Sandero двигалась со стороны поселка Угловой в сторону села Красный Яр.
В пути следования она выехала на «встречку» в запрещенном для обгона месте и лоб в в лоб столкнулась с Renault Duster под управлением 52-летнего водителя. После этого Renault Sandero столкнулся с Land Rover под управлением 47-летнего мужчины.
Женщина за рулем Renault Sandero и ее 52-летний пассажир скончались на месте автокатастрофы до приезда бригады скорой помощи. Еще одному пассажиру хетчбека, 29-летнему жителю Сергиевского района, медиками после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.
С места ДТП госпитализированы водитель Renault Duster и его пассажир — 2-летний мальчик.