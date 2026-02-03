Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП в Красноярском районе унесло жизнь двух человек

В понедельник, 2 февраля, в 17:39 на 5,25 км трассы «Обход с. Красный Яр» в Красноярском районе произошло ДТП, в котором два человека погибло, и три человека, включая двухлетнего ребенка, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, 27-летняя жительница Самары, никогда не получавшая водительского удостоверения, за рулем Renault Sandero двигалась со стороны поселка Угловой в сторону села Красный Яр.

В пути следования она выехала на «встречку» в запрещенном для обгона месте и лоб в в лоб столкнулась с Renault Duster под управлением 52-летнего водителя. После этого Renault Sandero столкнулся с Land Rover под управлением 47-летнего мужчины.

Женщина за рулем Renault Sandero и ее 52-летний пассажир скончались на месте автокатастрофы до приезда бригады скорой помощи. Еще одному пассажиру хетчбека, 29-летнему жителю Сергиевского района, медиками после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.

С места ДТП госпитализированы водитель Renault Duster и его пассажир — 2-летний мальчик.