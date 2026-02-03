Пять детских смертей за месяц: врачи Приморья бьют тревогу

В Приморском крае за январь 2026 года от внешних причин погибли пять детей. Четверо из них — малыши первого года жизни. Как сообщают медики, трагедии напрямую связаны с нарушением родителями элементарных правил безопасности.
Ключевыми факторами риска для младенцев врачи называют неправильную организацию спального места, совместный сон с родителями, курение рядом с ребенком и отсутствие постоянного присмотра. Опасным также является отказ от госпитализации и игнорирование рекомендаций врачей при заболевании ребенка.
— Совместный сон создает реальный риск травм и гибели ребенка. Младенец должен спать отдельно, на твердой поверхности без подушек и мягких игрушек. Недопустимо оставлять его одного во время кормления или купания, — отметила главный неонатолог Приморья Лидия Оденбах.
Несмотря на то, что показатель младенческой смертности в регионе стабильно снижается и остается ниже среднероссийского уровня, каждая такая бытовая трагедия требует повышенного внимания. Медики напоминают, что речь идет не о повышенных, а о базовых требованиях безопасности.
Отсутствие должного контроля со стороны взрослых опасно не только для младенцев. Пятой жертвой в январе стал пятилетний мальчик, который погиб во время катания на тюбинге. Этот случай вновь показал, что беспечность родителей может стоить ребенку жизни.