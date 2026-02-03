Найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика из Петербурга

«В настоящее время тело 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская», — сказано в сообщении.
В публикации говорится, что следователи допросили подозреваемого и в ближайшее время с ним проведут следственные действия на месте происшествия.
Как пишет 47news со ссылкой на волонтеров лужского отряда «Пойдем Найдем», тело ребенка обнаружили в воде у Нижнего Шингерского водопада. Правоохранительные органы подтвердили изданию факт обнаружения тела.
Девятилетний мальчик пропал 30 января. Он вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, сел в машину к мужчине, и больше его не видели. Автомобиль отследили до Ломоносовского района Ленобласти, но ребенка в нем уже не было. К поискам мальчика присоединились более 200 волонтеров и силовые структуры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное заключение.
Подозреваемого задержали накануне в Псковской области и доставили в Петербург. Мужчина признался в убийстве. Как писала «Фонтанка», задержанный рассказал, что утопил тело ребенка. Он также сказал следователям, что спрятал труп в Ломоносовском районе.
По данным телеграм-канала Baza, задержанный — 38-летний мужчина родом из Луганской области, был женат и имеет детей. Он переехал в Петербург, чтобы работать в строительной сфере.