Найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика из Петербурга

Девятилетний мальчик пропал 30 января. Он вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, сел в машину к мужчине, и больше его не видели. Автомобиль отследили до Ломоносовского района Ленобласти, но ребенка в нем уже не было. К поискам мальчика присоединились более 200 волонтеров и силовые структуры.