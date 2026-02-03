Замглавы нижегородского минлесхоза попал в ДТП — новые детали

Как уточнили в министерстве, сотрудники ГИБДД не стали составлять протокол об административном правонарушении — на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, из-за отсутствия состава правонарушения. Также в ведомстве подчеркнули, что с учетом характера травм инцидент не подпадает под действие статьи 228.1 Трудового кодекса РФ, которая регламентирует порядок извещения о несчастных случаях на производстве. Медицинское заключение подтвердило наличие лёгких повреждений, но оформление больничных листов не потребовалось. На данный момент замминистра и водитель продолжают работу.